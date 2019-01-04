  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:45 ص
بحث متقدم
حادث طبيبة كفر الشيخ

تفاصيل جديدة صادمة في قضية الطبيبة المذبوحة وأطفالها

سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

القطن

الأسباب الحقيقية لتراجع زراعة "الذهب الأبيض" بمصر

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

هذا ما قالته "الخارجية" بشأن احتجاز مصريين في إيران

دانيلو جروجيتش

مفاجأة صادمة عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الأمم المتحدة

أول تعليق لـ«الأمم المتحدة»على جلسة محاكمة قتلة خاشقجي

سلشي بيكيلي

إثيوبيا: اكتشفنا مفاجأة تعطل سد النهضة

الشيخ خالد الجندي

«الجندي» يطالب بخضوع الزوجين لكشف طبي قبل الطلاق

السيسي ومدبولي

«السيسي» يُكلف الحكومة بالعمل على خفض الدين العام

بالفيديو..

تفاصيل جديدة صادمة في قضية الطبيبة المذبوحة وأطفالها

آخر الأخبار

حادث طبيبة كفر الشيخ
حادث طبيبة كفر الشيخ

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مقتل عامل على يد أبناء شقيقته

#

"القانون لا يحمي المغفلين".. رد "التعليم" على متضرري مدرسة الوزير

#

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

#

الكشف عن تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

كشف عمرو وهبة راضي عن تفاصيل جديدة صادمة في قضية ابنة خالته الطبيبة المذبوحة وأطفالها في كفر الشيخ.
وأوضح "راضي" في حوار مع برنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، على فضائية "الرافدين": "وقت الحادثة قالولي الحق أختك فوق مذبوحة هي والولاد، كانوا ساكنين في الدور الخامس طلعت فوق لقيتها مرمية على الأرض وليلى والأولاد حولها".
وأشار "راضي" إلى أن "الذبح كان من حبل الوريد، اللي بيدبح كان عارف بيدبح إزاي وبيعمل ايه بالضبط"، مواصلا: "عبد الله وعمر كانوا مرميين على السرير وميتين".
وأضاف أن "زوجها كان متماسكًا رغم أن الموقف كان صادمًا ومهولًا، وأجرى اتصالات بالشرطة لم نكن نتخيل أنه سيكون من قام بالجريمة". 
وتابع: "عمتي والدة القتيلة مش مصدقة حتى الآن الواقعة، وترفض أي حد يقولها إن زوج ابنتها هو من ارتكب الجريمة".
وأردف بالقول إن "آخر شهر قبل الجريمة كانت بتمشي وحدها وزوجها مكنش بيمشي معاها، والجميع لاحظ هذا، كان فيه خلافات بينهما، لكن لم يتخيل أحد أن يفعل بها ما فعل". 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان
» هذا هو سر حل المجلس التشريعي الفلسطيني
» الأهلي يتلقى صدمة قبل مواجهة بيراميدز
» "إسرائيل" تهاجم تامر أمين بسبب محمد صلاح
» يذبح زوجته أمام رضيعها.. وأخرى تقتل صديقها
» أزهري لـ"عصفور": "السلام عليكم" ليست تحية السلفيين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول