نانسي بيلوسي تفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

04 يناير 2019 - 01:50 ص

فازت النائب عن الحزب الديمقراطي "نانسي بيلوسي"، الخميس، برئاسة مجلس النواب الأمريكي.



ووافق 220 نائبًا على تولي بيلوسي (78 عامًا) المنصب، مقابل رفض 192، وامتناع/غياب 22 نائبًا.



يشار أن بيلوسي تتزعم النواب الديمقراطيين في المجلس منذ سنوات، وشغلت المنصب نفسه بين عامي 2007 و2011، وخلفها الجمهوري "بول ريان".



وتأتي عودة بيلوسي إلى إدارة منصة المجلس إثر انتزاع حزبها الأغلبية في انتخابات تجديد نصفي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ودخول نتائجها حيز التنفيذ بحلول العام الجديد.



ورغم توحّد النواب الديمقراطيين، على اختلاف تياراتهم، مع زعيمتهم في مواجهة سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى خلافات محدودة.



ويبلغ مجموع مقاعد الحزب في المجلس الجديد 235 مقعدا، مقابل 199 لغريمه (إضافة إلى مقعد شاغر).

