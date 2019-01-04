تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر الشيخ

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روى ابن خالة الطبيبة المذبوحة وأطفالها في كفر الشيخ تفاصيل جديدة عن الحادث، مشيرا الى ان العائلة ليست متخيلة حتى الان ان يكون هو الزوج القاتل.

وقال "عمرو" في حوار مع برنامج "انفراد" المذاع على قناة "الرافدين" :" عمتي والدة القتيلة مش مصدقة حتى الآن الواقعة، وترفض أي حد يقولها إن زوج ابنتها هو من ارتكب الجريمة".

وأضاف: "آخر شهر قبل الجريمة كانت بتمشي وحدها وزوجها مكنش بيمشي معاها، والجميع لاحظ هذا، كان فيه خلافات بينهما، لكن لم يتخيل أحد أن يفعل بها ما فعل".

وعن تفاصيل يووم الحادث قال: " لما قالولي الحق أختك فوق مذبوحة هي والولاد، كانوا ساكنين في الدور الخامس ، طلعت فوق لقيتها مرمية على الأرض وليلى والأولاد حولها".

وأوضح : "الذبح كان من حبل الوريد، اللي بيدبح كان عارف بيدبح إزاي وبيعمل ايه بالضبط".

وتابع: "زوجها كان متماسكًا رغم أن الموقف كان صادمًا ومهولًا".


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