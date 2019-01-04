  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"

شاكر

وزير الكهرباء يحدد موعد زيادة الفواتير

الاهلي

الأهلي فى اختبار صعب أمام «بيراميدز»

إلهان عمر

إلهان عمر تؤدي اليمين علي "المصحف" في الكونجرس

صلاح و كلوب

"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

زوجة طبيب كفر الشيخ

تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر الشيخ

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

طقس بارد وأمطار خفيفة بمطروح و الساحل الشمالى

الارصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

الارصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

آخر الأخبار

طقس بارد وأمطار خفيفة بمطروح و الساحل الشمالى
طقس بارد وأمطار خفيفة بمطروح و الساحل الشمالى

أخبار متعلقة
#

درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

#

غدًا شبورة بالقاهرة وأمطار على المحافظات الساحلية

#

غدًا.. طقس معتدل بأنحاء البلاد وأمطار بهذه المناطق

#

طقس مائل للحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 08 18

الإسكندرية 09 18     

بلطيم 09 17 

مطروح 09 16

السلوم 08 16

سيوة 07 17  

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 08 18

السويس 09 17

العريش 09 19

رفح 08 18   

رأس سدر 12 16       

نخل 04 14   

نويبع 14 20  

طابا 13 17   

كاترين 00 10

الطور 11 21  

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 21

مرسى علم 12 21      

الفيوم 05 18 

بني سويف 05 18      

المنيا 06 16   

أسيوط 06 19

سوهاج 08 19

قنا 07 19     

الأقصر 07 20

أسوان 08 21 

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 05 20  

شلاتين 13 25

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 14 23     

حلايب 15 24


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يعلن حكام مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مميش: قناة السويس جعلت مصر جاذبة للاستثمار
» سما المصري تشن هجوماً حاداً علي الأسطورة
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» فستان زفاف فاضح يثير ضجة في تركيا
» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول