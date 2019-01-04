  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"

شاكر

وزير الكهرباء يحدد موعد زيادة الفواتير

الاهلي

الأهلي فى اختبار صعب أمام «بيراميدز»

إلهان عمر

إلهان عمر تؤدي اليمين علي "المصحف" في الكونجرس

صلاح و كلوب

"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

زوجة طبيب كفر الشيخ

تفاصيل جديدة عن مذبحة كفر الشيخ

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

طقس بارد وأمطار خفيفة بمطروح و الساحل الشمالى

الارصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة

سيارات

أسعار السيارات ستنخفض بنسبة كبيرة الفترة القادمة

البشير

أخطر تصريح لـ"البشير" بشأن الأوضاع في السودان

فستان زفاف فاضح يثير ضجة في تركيا

آخر الأخبار

الممثلة التركية وزوجها
الممثلة التركية وزوجها

أخبار متعلقة
#

شاهد.. حفل زفاف كامل لدجاجة وديك

#

شاهد.. أغلى حفل زفاف في الهند

#

تعليق نارى من ميدو على فستان رانيا يوسف

#

معمرة تركية تتحدى الزمن.. 3 سلاطين و12 رئيسًا

أثارت ممثلة تركية شهيرة غضبا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان، الذي ارتدته في حفل زفافها، ووصفه البعض بـ"الشجاع" و"الجريء"، بينما انتقده آخرون بشدة.

ونقلت "سكاي نيوز" عن موقع "حرييت ديلي نيوز" التركي،قوله إن الممثلة بورسو كيراتلي صنعت ضجة كبيرة بفستانها غير التقليدي، خلال حفل زفافها من المغني سينان أكسيل.

وتزوج أكسيل بكيراتلي في القنصلية التركية بأمستردام الهولندية، في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادي

وانتشرت صور الزفاف بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية، فيما نقلت مصادر حضرت الحفل عن أكسيل قوله لزوجته قبل تقبيلها "لا ترتدين أي ملابس على الإطلاق".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كاف" يعلن حكام مباراة الزمالك واتحاد طنجة
» مميش: قناة السويس جعلت مصر جاذبة للاستثمار
» سما المصري تشن هجوماً حاداً علي الأسطورة
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»
» فستان زفاف فاضح يثير ضجة في تركيا
» "الشحات" في الأهلي خلال ساعات مقابل 100 مليون جنيه
» السعودية تحقق مع أشخاص رقصوا مع جثث الموتى
» ترامب: الديمقراطيون يمارسون "تحرشا رئاسيا"
» أكل بالمجان..«غدا وعشا لوجه الله»
» شاهد: السيتي يلحق الهزيمة الأولى بليفربول (صلاح)
» بعد المظاهرات.. زرع آلاف الكاميرات فى شوراع السودان

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول