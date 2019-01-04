» فستان زفاف فاضح يثير ضجة في تركيا

أثارت ممثلة تركية شهيرة غضبا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان، الذي ارتدته في حفل زفافها، ووصفه البعض بـ"الشجاع" و"الجريء"، بينما انتقده آخرون بشدة.

ونقلت "سكاي نيوز" عن موقع "حرييت ديلي نيوز" التركي،قوله إن الممثلة بورسو كيراتلي صنعت ضجة كبيرة بفستانها غير التقليدي، خلال حفل زفافها من المغني سينان أكسيل.

وتزوج أكسيل بكيراتلي في القنصلية التركية بأمستردام الهولندية، في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادي

وانتشرت صور الزفاف بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية، فيما نقلت مصادر حضرت الحفل عن أكسيل قوله لزوجته قبل تقبيلها "لا ترتدين أي ملابس على الإطلاق".