» سما المصري تشن هجوماً حاداً علي الأسطورة

04 يناير 2019 - 09:50 ص

شنت الفنانة سما المصري، هجوما حاداً علي الفنان محمد رمضان، لافتة إلى أنه أصابه الغرور مما أدى إلى ابتعاد الجمهور عنه وخفوت نجمه.

وقالت "المصري" في لقاء مع الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر برنامج "كشف حساب": لم يعد محمد رمضان هو "نمبر وان".

وأضافت: "أفلامه وأغانيه تحقق مشاهدات عالية للغاية، لكن هذا لا يعني أن يصاب بالغرور".

وأشارت إلى أن محمد رمضان رجل عصامي بدأ من الصفر، وأنا أحب ذلك، لكنه مؤخرًا أصبح يرد على منتقديه بشكل سيىء.

من جانب آخر، أعربت المصري، عن رفض وصفها بـ"الراقصة"، موضحة أن ذلك ليس غضبًا أو استحقارًا للمهنة، ولكن لأنها مغنية وليست راقصة.

وقالت المصري: أنا أحترم الراقصات، وهن سيدات محترمات وربما يتحملن مسؤولية الإنفاق على أسرة كاملة، مشيرة إلى أنهن يعملن بمهنة تعترف بها الدولة.

ولفتت إلى أنها من الأساس عضو بنقابة الموسيقيين، ولكن تم شطبها من قبل نقيب الموسيقيين الأسبق مصطفى كامل إرضاءً لبعض الأشخاص، على حد قولها.