"كوريا" تستأنف حركة الطيران مع مصر بعد 7 سنوات انقطاع

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استقبل المهندس محمد فتح الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفد شركة الخطوط الكورية “Korean Air ” برئاسة المدير الاقليمي للخطوط الكوريه بالشرق الأوسط، ونائب مدير منطقة أوروبا للخطوط الكورية، لإنهاء إجراءات الاتفاق على تقديم الخدمات الأرضية للشركة الكورية.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن الشركة الكورية ستنظم رحلات شارتر بمطار القاهرة بواقع رحلة أسبوعيًا بدءً من اليوم الجمعة بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات.


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