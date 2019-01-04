إنهاء اعتصام 1400 عامل بـ"الإسكان والتعمير"

04 يناير 2019 - 10:37 ص

أنهى 1400 عامل بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى "قطاع أعمال عام" التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، اعتصامهم بعد أن استمر 3 أيام، حيث طلب رئيس مجلس إدارة الشركة مهلة لعرض مطالب العاملين على رئيس الشركة القابضة.

وأفادت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها، بأنها تدخلت لإنهاء الأزمة، كما طالب العاملون بتثبيت من يملكون عقودًا شاملة بعد مضي المدة المنصوص عليها باللائحة، وتحويل العقود العرضية إلى شاملة.

وكان قد تظاهر عدد من العاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الثلاثاء الماضى للمطالبة بالتعيين بالشركة بعد إتمامهم من 5 إلى 7 سنوات من العمل بها.



كما طالب العاملون بتحسين أوضاعهم المادية وصرف مكافآتهم وأرباحهم التي تم تأجيلها عدة مرات، مع وعود بصرفها أكثر من مرة دون جدوى، إضافة إلى صرف مستحقاتهم الخاصة بالعلاج بالكامل خاصة المصابين بأمراض مزمنة بعد تحميل الشركة نصف تكاليف العلاج للعاملين.

ويعانى نحو 500 عامل بالشركة من هذه الأوضاع مع وجود العديد من المفاوضات مع المسئولين بها لحل مشاكلهم دون تحقيق أي تقدم، مما أدى إلى تظاهرهم داخل مقر الشركة.