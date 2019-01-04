"المترو": تشغيل محطة المرج القديمة أيام الجمعة خلال يناير

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الركاب

مترو الأنفاق

محطة المرج

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن أعمال مشروع ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة تجري على قدم وساق.

وأضاف "عبدالهادي"، في بيان رسمي، أنه سيتم بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة خلال شهر يناير من الساعة العاشرة صباحا وليس من السادسة صباحًا.

وأشار إلى أن استكمال عملية الازدواج تتطلب فصل التيار الكهربائي بمحطة المرج القديمة أيام الجمعة فقط خلال شهر يناير، وتحديدا أيام 4، 11، 18، 25، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بداية التشغيل بمحطة المرج القديمة من الساعة العاشرة صباحًا، على أن تكون أول محطة ركوب منذ بداية تشغيل القطارات في هذه الفترة هي محطة عزبة النخل، وتكون محطة انتهائية حتى العاشرة صباحًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المترو أن حركة القطارات ستعود أيام الجمعة خلال شهر يناير من الساعة العاشرة صباحًا إلى طبيعتها من محطة المرج القديمة دون أي تأثير على حركة القطارات طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس، لافتًا إلى أن هذا الأمر يستوجب غلق محطة المرج القديمة في الأربع جمع القادمة في نفس الأوقات، مناشدًا جميع الركاب الالتزام حتى يتم الانتهاء من أعمال الازدواج وتركيب الشبكة الكهربائية ونقاط الإشارات الخاصة بالقطارات.



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