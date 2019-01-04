في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"

04 يناير 2019 - 10:49 ص

تحت عنوان "عيد الميلاد في مصر تحت حماية الأمن"، سلط موقع "domradio " الألماني، والمهتم بشئون الكاثوليك في أنحاء العالم، الضوء على احتفالات الأقباط في مصر بأعيادهم، موضحًا أن الحكومة المصرية ترفع أعلى درجات الاستعداد الأمني قبيل عيد الميلاد، كما نوه أن من ضمن أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي المميزة هو تنشيط السياحة الدينية في مصر.

وتابع الموقع، في تقريره، أن قبيل أعياد الميلاد عززت الحكومة المصرية التفتيش الأمني أمام الكنائس و دور العبادة المسيحية، تحسبًا لأي أعمال شغب أو عنف ضد الأقباط في البلاد.

وادعي التقرير أن المجتمع الديني المسيحي، في الآونة الأخيرة، في مصر وقع ضحية لعدة هجمات إرهابية من قبل جماعات متطرفة.

وأشار التقرير إلي حادثة المنيا الإرهابية التي وقعت بداية نوفمبر 2018، و راح ضحيتها 7 أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين، إذ شن مسلحون هجومًا على حافلة تقل عدد من الأقباطا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا.

وأقامت كنيسة الأمير تادرس في المنيا قداسا للحداد على أرواح الضحايا، وكان تنظيم "داعش" قد تبنى الهجوم .

حماية الأقباط والسياحة الدينية

عقب الموقع أن خلال عطلات الأعياد، يكون خطر الهجوم واضحًا بشكل خاص ضد الأقباط، لذلك، فقد قررت الحكومة المصرية، بسبب عيد الميلاد في 7 يناير، ارتفاع الإجراءات الأمنية لأقصى درجة.

ولفت الموقع إلي أن هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أيضا تنشيط السياحة الدينية من خلال الوجود القوي لقوات الأمن، وإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، ذكر الموقع أن وفقًا لإحصائيات الكنيسة الأرثوذكسية في ألمانيا يعيش حوالي 12 ألف قبطي مصري في ألمانيا، حيث تعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تأسست منذ القرن الأول الميلادي ، أكبر طائفة مسيحية في العالم العربي.

ورئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو البابا تواضروس الثاني ، ويقدر عدد الأقباط في جميع أنحاء العالم بحوالي عشرة ملايين، يعيش معظمهم في مصر، تسعة من أصل عشرة مسيحيين مصريين هم من الأقباط ، كما أن الكنائس البروتستانتية والكاثوليكية ممثلة أيضًا في مصر .