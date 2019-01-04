3 ملفات تناولها اجتماع "الموارد المائية والرى"

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متابعات- حنان حمدتو

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وزارة الموارد المائية والري

محمد عبج العاطى

المعاهد البحثية

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري ، والدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه لاستعراض محاور العمل المشتركة بين الوزارة والمركز.

كما تم خلال الاجتماع بحث تعظيم آليات التنسيق والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة له وبين أجهزة الوزارة من مصالح وهيئات بما يخدم أهداف الوزارة واستراتيجيتها.

واجتمع وزير الموارد المائية أيضا مع الدكتورة  إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية على مستوى الوزارة، وذلك لاستعراض ما تم إنجازه من خطة الوزارة لعام 2018 -2019 ومراجعة المستهدف تنفيذه خلال الفترة 2019 -2020.

كما عقد الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا مع المهندس طارق السيد رئيس هيئة المساحة، وذلك لمناقشة موازنة الهيئة خلال العام المالي 2019 – 2020.


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