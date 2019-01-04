  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
عبدالله السعيد

2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

انفجار

شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

صورة من الفيديو

أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

السعدني

"السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

عبدالله السعيد

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

صورة من الفيديو

أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

المالية

حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

أديب

تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

صلاح و كلوب

"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

الحياة السياسية

المالية
ارشيفية

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

«الآثار» عن «الفيلم الإباحي» أعلى الهرم: « فوتوشوب»

#

حقيقة شطب اسم محمد صلاح من مركز شباب قريته

#

حقيقة فتاوى الأزهر بتحريم حلق شعر صدر محمد صلاح

#

حبس سيدة تهرب مخدرات داخل الطعام لسجين بحلوان

مصر

المالية

بنوك

عحز

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول الحجز علي أموال المودعيين بالبنوك لسد عجز الميزانية، مؤكدًا، أنها إشاعات الغرض منها اثارة البلبة بين المواطنين.

وأكد المركز في بيان له صباح اليوم الجمعة: أنه لا صحة على الإطلاق لحجز الحكومة على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وأن كافة ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماماً ولن يتم المساس بها لأى سبب من الأسباب، مُشددةً على استقرار وتحسن وضع الاقتصاد المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وخطط الدولة الاستثمارية.

 وأكدت الوزارة على تحسن وضع الاقتصاد المصري وخاصة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، مُشيرًة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ارتفع من 4.2% في العام المالي 2016 / 2017، إلى 5.3% في العام المالي الماضى  2017 / 2018، كما أن معدل البطالة انخفض إلى أقل 10% في يونيو  2018، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 14.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة بـ16% في العام المالي السابق له، كما تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلى 11.4% في مايو 2018، وارتفع إلى 16% في سبتمبر 2018


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه
» في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه
» "التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية
» رسميًا "السعيد" يحق له المشاركة أمام الأهلي
» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس
» ماء زمزم خير وزيادة رزق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول