منافس أردوغان: أنا من نسل الرسول

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السياسية

عائلتى

كليشدار أوغلو

نسل الرسول

قال زعيم "كليشدار أوغلو"، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض إنه لا يحب خلط الدين بالسياسة، بالرغم أنه عائلته من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف المحلل السياسي التركي محمد جانبكلي، أن "كليشدار أوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض زعم أخيرًا، أن عائلته التي ينتسب إليها تنحدر من نسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يحب أن يستغلّ هذا في السياسة.

وأثارت تصريحات كليشدار أوغلو ردود أفعال واسعة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث علق أحد رواد "تويتر": "وصلت لعندكم هذه الموضة.. فليحذر الأتراك منه ومن حزبه قبل أن يقع الفاس بالرأس".

وغرد آخر: "الحوثي عندنا ينتسب لآل البيت وأذاقنا الويل احذروا ممن ينتسبون لآل البيت زوراً فهم أكثر إجراماً من غيرهم".

وقال أحد المعلقين: "لن يقدم نسبه للرسول فى الأمر شيء كان ممكن من 3 قرون أما اليوم..فلا شيء".

وكتب حساب عدنان اليوسفي: وهل انتسابه لآل البيت يجعل منه رجلا صالحا بالضرورة ..فأبو لهب من آل البيت و مع ذلك فهو شديد الكفر ومات على ذلك".


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