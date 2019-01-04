  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:34 م
بحث متقدم
عبدالله السعيد

2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

انفجار

شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

صورة من الفيديو

أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

السعدني

"السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

عبدالله السعيد

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

صورة من الفيديو

أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

المالية

حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

أديب

تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

صلاح و كلوب

"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

عكاشة: المسئولين أمروني بهذا الشيء في الكريسماس

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
عكاشة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حفيد الخميني: نهاية مؤلمة تنتظر النظام الإيراني

#

هذا القرار قضى على حياة السادات

#

هذه هي أوجه التشابه بين "السادات" و"السيسي"

#

عكاشة يبصق على نفسه بسبب الإخوان

الحياة

الكريسماس

توفيق عكاشة

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن إدارة شركة إعلام المصريين ، كانت قد كلفته بالمشاركة في حلقة الاحتفال برأس السنة.

وأضاف "عكاشة" من خلال برنامج "مصر النهاردة" المذاع على فضائية "الحياة" ، أن المسئولين في الشركة تركوا له صناعة "الإيفيهات".

وتابع عكاشة ، أنه وافق على المشاركة في هذه الحلقة حتى يعكس للأجيال القادمة أن المذيع يجب أن يكون مذيع شامل، يستطيع أن يقدم برامج السياسة والترفيه.
شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه
» في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه
» "التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية
» رسميًا "السعيد" يحق له المشاركة أمام الأهلي
» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس
» ماء زمزم خير وزيادة رزق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول