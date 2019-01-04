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سيلفي لشيعة داخل المسجد الأموي يقومون بهذا الفعل

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سيلفي لشيعة داخل المسجد الأموي يقومون بها الفعل
سيلفي لشيعة داخل المسجد الأموي يقومون بها الفعل

عبد القادر وحيد

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شيعة

سيلفي

المسجد الأموي

قامت مجموعة من الشيعة بأفعال خادشة للحياء داخل المسجد الأموي بدمشق.

وبحسب صورة تم تداولها علي منصات التواصل الاجتماعي فقد قام عدد من الشيعة  داخل المسجد الأموي في دمشق بالتقاط  صورة السيلفي مع رفع إشارة الإصبع الوسطى داخل المسجد.

واثارت الصورة ردود أفعال غاضبة علي تويتر ، حيث غرد أحد النشطاء قائلا : "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم عليهم من الله ما يستحقوا".

وكتب حساب أحمد الشمري : " كل ما جرى ويجري لسوريا والشعب السوري هو برقبة الفصائل المسلحة والمقاتلين والذنب عليهم".

وكتب آخر :" حقد المجوس الشيعة ليس علي بني أمية أو الصحابة أبي بكر وعمر والباقي ..إنما حقدهم علي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما دعي علي ملك كسري بالزوال. وقد استجاب الله لدعوة النبي في حكم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.. فحقد الشيعة المجوس علي نبي الإسلام".

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