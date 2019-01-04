محافظ القاهرة: لا تهاون في محاربة الفساد

04 يناير 2019 - 12:51 م

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه لا تهاون في محاربة الفساد داخل منظومة العمل والتعامل بكل حزم وتفعيل أحكام القانون ضد كل من يسيء استخدام سلطاته أو من يخالف صالح العمل.

وطالب المحافظ خلال لقائه بعدد من القيادات الامنية و الادارية داخل المحافظة بمتابعة المستغلين لوظائفهم موجها باستمرار التنسيق الإيجابي مع كافة أجهزة الدولة لرصد المخالفات غير القانونية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وتابع من خلال غرف عمل المحافظة ، انتشار الخدمات الأمنية فى كافة المواقع الخدمية فى المواقف مستودعات البوتجاز و منافذ بيع السلع الغذائية ومحطات الوقود بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية ، ووجه برصد أى حالات غير مبررة لزيادة الأسعارداخل الاسواق بالمحافظة والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار على النحو السابق الإشارة إليه .



