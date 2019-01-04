أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

04 يناير 2019 - 12:55 م

استنكرت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حدث من قبل طالب جامعة المنصورة باحتضانه لزميلته قائلة : " قلة أدب و تجاوز غير مقبول".



وأضافت "نصر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين بلس"،: "للأسف الطلبة مش عارفين ايه الصح وأيه الغلط والعيب، لازم يعرفوا التقاليد مرة أخرى طالما هما مش عارفينها".



وتابعت: "الطلبة متصورين إن دي حرية وتمدن، دي ليس لها علاقة بالتمدن إطلاقا"، مؤكدة على صحة اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالبة والطالب ولازم يأخدوا عقوبة.

