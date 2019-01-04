» ماء زمزم خير وزيادة رزق

04 يناير 2019 - 12:55 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننى و أحد العلماء نقف على بئر زمزم المنبع الأصلي، وأعطيت كوب من ماء زمزم لهذا العالم وأثناء الوقوف على البئر وإذ بالماء يخرج منه مثل النافورة ويبلل لنا ملابسنا كلها.. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (ماء زمزم لما شرب له) وقال أيضا (طعام طعم وشفاء سقم) فمن شرب من ماء زمزم ينال خيرا ويزداد رزقه، و يزول همه، وينال علما، وهو أيضا تحقيق أمنية وشفاء من مرض و بركة في الصحة و الذرية والمال لأنه ماء مبارك، ومن شربه سيشربه في اليقظة إن شاء الله.



والاغتسال من ماء زمزم توبة من المعاصي وتغلب على النزوات الشخصية وزوال متاعب. و وجود أحد العلماء معك حصول خير لك ومنفعة وسرور لأن العالم والداعية هو طبيب الدين، والناصح الأمين والمذكر، لقوله تعالى : ( وَذَكّرْ فَإنً الذكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنينَ ) ورؤيا العلماء والدعاة هى أيضا بشرى بعلو القدر والثناء الجميل، و زيادة في العلم لأنهم نصحاء الله في أرضه، ورؤيا العلماء والدعاة و الصالحين صلاح في الدين، وكونك تعطيه كوبا من الماء فذلك إحترامك وتقديرك للعلماء والدعاة وبركة فى عمره.



وبلل الملابس قد يدل على الهم وتعطيل أمور وربما تعطيل سفر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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