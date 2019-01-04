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حقيقة رفع الدعم عن المياه فى يناير الجارى

الحياة السياسية

الوزراء
الوزراء

وكالات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الإسكان

اكد المركز فين يعني تصريحات صحفيه ولا بيان ولا ايه بالظبط

اكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة  ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائياً عن شرائح المياه خلال يناير الجاري.

وتواصل المركز مع  وزارة الإسكان والمرافق والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مشيرة الى أنه لم يتم رفع الدعم نهائياً أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه في الوقت الحالي، وأن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هي تماماً دون أي تغيير، طبقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أن مجموع ما تتحمله الدولة في فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليار جنيه سنويًا ، كما أنها تعاقدت مع 3 شركات كبرى وتم تغطية شريحة كبيرة من قوائم انتظار عدادات المياه، مُشيرةً إلى أنه لا توجد أي مشاكل فيما يخص استبدال عدادات المواطنين فور إبلاغهم عن عطل عداد المياه الخاص بهم في مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

و أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على الخط الساخن (125). 

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