تأخر 6 رحلات عن الإقلاع بمطار القاهرة بسبب أعمال صيانة

04 يناير 2019 - 01:29 م

تأخرت 6 رحلات دولية عن الإقلاع أكثر من ساعة عن موعدها المقرر للانطلاق بسبب ظروف التشغيل، وتم إلغاء إقلاع رحلتين للشركة المصرية العالمية للطيران لعدم جدواهما اقتصاديًا لقلة الركاب.

وقالت مصادر من داخل المطار انه تم تلقى إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 104 المتجهة إلى الطائف، و905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الروسية 401 المتجهة إلى موسكو ساعتين لأعمال الصيانة.

وتأخرت عن الاقلاع رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.