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شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

عرب وعالم

انفجار
جانب من الانفجار

متابعات- محمد الخرو

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هز انفجار مقاطعة دوبلن بولاية ساكسونيا أمام مقر حزب البديل المتطرف بألمانيا، مما أدى إلى انهيار 3 مبان وعدد من السيارات، ولكنه لم يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين، وفقًا لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية.

وقال شهود عيان: إن رجل وضع شيئا في سلسلة المهملات الموجودة بالقرب من مقر الحزب قبل الانفجار مباشرة، ورأوه وهو يسرع إلى ركوب سيارته ويقودها مبتعدا عن المكان.

وفتحت الشرطة الألمانية التي حضرت لمقر الحادث بسرعة تحقيقا، للتعرف على ملابسات الانفجار، موضحة أنه يمكن أن يكون له دوافع سياسية.

وذكرت أن الانفجار تم بمادة غير معروفة، مشيرة إلى أنه تسبب بإلحاق أضرار ضخمة بالمنبى، فدمر أبوابه ونوافذه، بالإضافة لمبنين مجاورين، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، دون أن تكشف معلومات عن المستهدفين من الحادث.

وأدان الحادث عدد من المسئولين، فقال مارتن دوليج، نائب رئيس الوزراء في ساكسونيا وعضو بالحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD )، إن "العنف ليس وسيلة للديمقراطية، يجب خوض الصراع على المستوى السياسي وليس بالمتفجرات، هذا الهجوم يساعد على خلق الديمقراطية ويؤذي الديمقراطية".
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