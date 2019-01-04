» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه

04 يناير 2019 - 01:40 م

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عقدي مشروع تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين) بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك، بقيمة 20 مليون جنيه.

وقال بيان صادر عن الجهاز، إن توقيع التعاقد يأتي في إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة البترول.

ويستهدف التعاقد، المساهمة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائي، وتعزيز التعاون فى المشروعات الإستراتيجية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى والبيئى، وتنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل.

ووقع العقدين، رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وهشام الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، وعبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

وكانت شركتي غازتك وكارجاس، تعاونت مع جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات السابقة، بتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكي السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بأقل فائدة وأطول فترة سداد.



