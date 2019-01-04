2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

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الرياضة

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

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الاهلى

السعيد

اديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلي إدارة الأهلي بعد ضم عبدالله السعيد، طالبهم فيها بأخذ تعويض بعد ضم "السعيد" إلي نادي "بيراميدز".

وقال في تغريدة بـ"تويتر":"معلوماتي أن عبد الله السعيد قد انتقل لبيراميدز بعد فسخ عقده مع الأهلى السعودي بما يعنى أنه لاعب حر".

وتابع: "هذا الأمر يلزم بدفع أي تعويض للأهلى المصري".

وقال الإعلامي خالد الغندور، في فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن النادي الأهلي المصري كان يحق له الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، في حالة انتقال السعيد من أهلي جدة إلى "بيراميدز"، موضحًا أن النادي السعودي استغنى عن السعيد ليصبح لاعبا حرا ليحرم الأهلي من الحصول على المبلغ المشروط في العقد عند انتقاله لأى ناد مصري.

وأضاف الغندور، أن الأهلي السعودي قرر تسريح عبد الله السعيد، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، والاستفادة منهم خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن نادي براميدز قد أعلن منذ ساعات تعاقدة مع عبدلله السعيد لاعب نادي أهلي جدة السعودي.

في الوقت الذي ستقام اليوم مباراة النادي الأهلي مع بيراميدز في تمام السادسة مساءً ومن المرجح أن يعلب عبدالله السعيد هذة المباراة


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