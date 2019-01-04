  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
عبدالله السعيد

2 مليون دولار خسائر الأهلي في صفقة "السعيد"

انفجار

شاهد.. انفجار يدمر 3 مبانٍ أمام حزب البديل المتطرف

صورة من الفيديو

أول رد على شائعة تحويل مسجد لمزرعة كلاب

السعدني

"السعدني": تلقيت عرضًا أمريكيًا لفيلم إباحي

عبدالله السعيد

رسميا.. "السعيد" يعود لمصر عبر هذا النادي

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

نصار لـ"برهامي" : خليك في الطب..عندنا الأزهر للدين

صورة من الفيديو

أجرأ تعليق لبرلمانية عن احتضان طالب لزميلته

المالية

حقيقة حجز أموال المودعين بالبنوك

أديب

تعليق غريب من «أديب» عن حسين الشحات

صلاح و كلوب

"كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الذهب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع جنيهين ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع 5 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 645 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 554 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 737 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه
» في مصر.. أعياد الميلاد تحت حماية "الأمن"
» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم
» "البترول" تعقد بروتوكولًا بـ20 مليون جنيه
» "التربية والتعليم" تنفي وضع عام تمهيدي بين الثانوية والإعدادية
» رسميًا "السعيد" يحق له المشاركة أمام الأهلي
» "التعليم": لا صحة لتوقف شبكة الإنترنت في المدارس
» ماء زمزم خير وزيادة رزق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:52 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول