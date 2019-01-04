  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

صورة الخبر

"مصر" و"تركيا" قبلتا السياحة الجديدة للبريطانيين

الإعلامي سعيد حساسين

سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

آخر الأخبار

الإعلامي سعيد حساسين
حساسين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

#

"طنش".. تسببت في معاقبة وزير التعليم

#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

شريف عامر يكشف سرًا عن حياته الشخصية

الفراعنة

الاثار

سعيد حساسين

الرافدين بلس

ناشد الإعلامي سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، وزير الآثار، إنقاذ هرم "جدف رع" الموجود بـ"أبو رواش"، من الإهمال. 

وقال "حساسين"، في برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، "ليا طلب شخصي هرم "جدف رع" ابن خوفو الكبير موجود في أبو رواش ومهدد بالضياع الناس بيكسروه، والناس مستولة على الأراضي من حواليه". 

وأضاف "خط سياحي هائل جدًا، السائح ينتقل من الأهرامات ثم للمتحف الكبير ومنه لهرم "جدف رع" ثم مطار سفنكس"، متابعًا: "مسار هائل يا معالي الوزير وترويج جيد للسياحة". 

واختتم حديثه، قائلًا: "بالمناسبة جدف رع ده كان صاحب جدي الروح بالروح، عائلة حساسين كانت تبع الفراعنة". 

شاهد الفيديو.. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز
» عبد السعيد أساسي مع بيراميدز أمام الأهلي
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» التشكيل المتوقع لـ"بيراميدز" في مواجهة الأهلي
» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول