» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

04 يناير 2019 - 02:13 م

تبدأ محافظة الجيزة، تطوير 6 مناطق غير مخططة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بأحياء الهرم وشمال وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية وذلك بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي وبعض الجهات المانحة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة المحافظ، في تصريحات اليوم، عقب الاجتماع الذي عقده لوضع تصور شامل للمناطق غير الآمنة بالمحافظة والعمل على تطويرها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطنيها، إن أعمال التطوير سيستفيد منها 1,3 مليون مواطن من سكان هذه المناطق، والتي شملت صفط اللبن ببولاق الدكرور وأبوزارع بالمنيب بجنوب الجيزة وكفر الجبل بالهرم والمنيرة الغربية بشمال الجيزة والكنيسة بالعمرانية.

وأضاف "راشد"، أن أعمال التطوير تضمنت تطوير شبكات الصرف الصحي ورصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع، مشيرًا إلى أنه جار تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة الخلايفة بحي الوراق مطلع أبريل الحالي، حيث وصلت نسب تنفيذ الأعمال بها 37%.

وأكد أن المحافظة تولي ملف العشوائيات والمناطق غير المخططة وغير الآمنة اهتماما كبيرا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.