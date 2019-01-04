» التشكيل المتوقع لـ"بيراميدز" في مواجهة الأهلي

04 يناير 2019 - 02:23 م

استقر حسام حسن، المدير الفني لفريق "بيراميدز"، على تشكيلة فريقه لخوض لقاء الأهلي، والمقرر له السادسة من مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة، لبطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور

الوسط: إيريك تراوري - محمد فتحي - عبد الله السعيد

الهجوم: كينو - جون سيفونيس - محمد فاروق



