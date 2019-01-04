  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

صورة الخبر

"مصر" و"تركيا" قبلتا السياحة الجديدة للبريطانيين

الإعلامي سعيد حساسين

سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

عرب وعالم

الملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات

أخبار متعلقة
#

«العساف».. من السجن إلى «الخارجية» السعودية بأمر ملكي

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

السعودية

الحج

مكة

الملك سلمان

العمرة

أصدر العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الجمعة، أمرًا ملكيًا جديدًا خاص بمدينة مكة والمشاعر المقدسة.

وأمر الملك سلمان، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفقا لصحيفة "أرقام" السعودية.

وبحسب هذه الترتيبات، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة مكة المكرمة، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى الارتقاء بالمجالات التنموية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والبلدية والتقنية وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى، بما يتناسب مع قدسية ومكانة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبما يكفل حصول ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين على أرقى الخدمات.

وتختص الهيئة، برسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، واقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة واقتراح تعديل المعمول به منها، وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها.

كما أنها تختص بوضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك ما يتصل بكود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، والإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها.

وتلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات، وللهيئة طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبه طبيعة أعمالها وخدماتها ومشروعاتها واتخاذ ما تراه في شأنها.

ويعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويختص بإقرار السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وكذلك البرامج التنفيذية المتعلقة باختصاصات الهيئة، وتحديد الأماكن الواقعة داخل النطاق الجغرافي وترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات فيها.

ومن المقرر أن يعِد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما قد يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ الموافقة على الترتيبات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز
» عبد السعيد أساسي مع بيراميدز أمام الأهلي
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» التشكيل المتوقع لـ"بيراميدز" في مواجهة الأهلي
» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول