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بأسوان

سقوط مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

قضايا وحوادث

اطلاق نار
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أسوان

سقوط مسجل خطر

تبادل اطلاق النار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من القاء القبض على أحد العناصر الإجرامية المطلوبة، عقب تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة وبين مجموعة من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة نصر النوبة.

البداية كانت باشتباه دورية أمنية من مباحث مركز نصر النوبة,  فى سيارة بداخلها 4 أشخاص, وبالاقتراب منها لفحصها قام مستقلوها بإطلاق النيران على أفراد الدورية الأمنية، فاضطرت قوات الشرطة إلى تبادل إطلاق النار معهم.

وانتهى الأمر بضبط أحد المتهمين فى الواقعة، بفحصه والتحرى عنه، تبين أنه يدعى «إسلام. أ»، من محافظة قنا، ويعد من العناصر الخطرة، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة عدد من القضايا المتنوعة، كما تم ضبط بندقية آلية، و25 خزينة سلاح، وكمية من الذخيرة، بينما لاذ المتهمون الباقون بالفرار.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهمين الأربعة كانوا متواجدين فى محيط القرية للقيام بعمليات سرقة، كما أكد شهود عيان من الأهالى، أن المتهمين الهاربين قاموا بالاستيلاء على سيارة من أحد الأهالى للهرب من قبضة الشرطة، بعد تعطل سيارتهم من جراء إطلاق النار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف أجهزة الأمن بأسوان من جهودها لضبط المتهمين الهاربين.


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