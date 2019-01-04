«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

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تركي ال الشيخ
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ال الشيخ

المصريون

الاهلى

سخر المستشار تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، من النادي الأهلي، عقب إعلان ناديه التعاقد مع عبدالله السعيد، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تعليقًا مصحوبًا بصورة لعدلي القيعي: «عندما دخل السعيد بيراميدز.. وشاف حسام البدري.. أجهش بالبكاء».

كان «القيعي» قد قال إنه عندما بدأت الجلسة بين محمود الخطيب وتركى آل الشيخ مع عبدالله السعيد، لتجديد تعاقد اللاعب مع الأهلي قام اللاعب بالبكاء، وأعرب عن رغبته في البقاء في النادى الأهلي.


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