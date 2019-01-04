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إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

عرب وعالم

مواجهات مع قوات الاحتلال
مواجهات مع قوات الاحتلال

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أصيب 4 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، ظهر الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة "الأناضول"، إنهم قدموا الإسعاف لمصاب بالرصاص الحي وثلاثة بالرصاص المطاطي في المواجهات، في بلدة المغيّر،ن شرقي رام الله (وسط)، ونقلوا للعلاج في مجمع فلسطين الطبي (حكومي).

وأضاف المسعفون، إنهم قدموا العلاج ميدانيًا لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مراسل الأناضول، أن مواجهات اندلعت في بلدات المغيّر، ورأس كركر، ونعلين، بمحافظة رام الله (وسط)، وكفر قدوم غربي نابلس (شمال)، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جهتهم، رشق المتظاهرون القوات بالحجارة.

وأشار مراسل وكالة "الأناضول"، إلى أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة، منددة بالاستيطان.

وتنظم كل جمعة، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.


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