الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

04 يناير 2019 - 04:33 م

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ذياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، إن اللقاء سيتضمن بحث بلورة رؤية سياسية فلسطينية مصرية، للتحرك لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استهداف القدس واللاجئين، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل القضاء على حل الدولتين.

وأوضح ذياب اللوح أن الرئيس سيشارك في افتتاح مجمع الأديان في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة، وحضور قداس منتصف الليل للطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي.

وأوضح سفير فلسطين لدى مصر، أن مشاركة الرئيس في افتتاح مجمع الأديان له دلالات كثيرة تظهر كمية التسامح والتعايش بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين ومصر، وأنهم يقفون صفا واحدا لمواجهة كل التحديات التي تواجه البلدين، وأن المسلمين والمسيحيين كل في فلسطين ومصر يحملون رسالة واحدة هي الوطنية والانتماء لبلدانهم.

ويفتتح الرئيس السيسي أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، كاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مع أحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس في قداس عيد الميلاد 6 يناير 2019.