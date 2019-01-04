الإسماعيلي يحدد موعد مباراته مع الإفريقي

04 يناير 2019 - 04:40 م

حدد مسئولو الإسماعيلي موعد مباراته أمام الإفريقي التونسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنسختها الاستثنائية.

وأرسل الإسماعيلي خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه اختيار يوم 19 يناير فى تمام السادسة مساءً بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيستهل مشواره بمواجهة مازيمبي الكونغولي على ملعبه ، فيما يلتقى الإفريقي منافسه شباب قسطنطين الجزائري.