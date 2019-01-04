» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"

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النيابة العامة

اكتوبر

خطف سمسار

استمعت نيابة أكتوبر، إلى أقوال سمسار تعرض للاختطاف على أيدي 5 أشخاص بدائرة القسم، بسبب خلافات سابقة بينهم دون علمه بهويتهم.. وقال «محمد.ع»، إن المتهمين تواصلوا معه بحجة رغبتهم فى استئجار شقة للإقامة فيها، فاستجاب لهم وبدأ فى عرض عدد من الشقق عليهم، إلا أنه فوجئ برفضهم الشقق لأسباب واهية، ودخل الشك قلبه منهم، فقام بالاتصال بصديقه "إيهاب.م"، سمسار عقارات، وطلب منه سرعة مقابلته أمام فندق بمدينة 6 اكتوبر، لشعوره أنه بصدد التعرض للإيذاء على يد المتهمين.

وأوضح المجنى عليه، أنه فور حضور صديقه، قام المتهمون بالاعتداء عليه، وأجبروه على ركوب السيارة، وأطلقوا عيارًا ناريا لإرهاب صديقه ومنعه من ملاحقتهم، واقتادوه إلى منزل أحدهم واعتدوا عليه بالضرب، ثم أطلقوا سراحه خشية القبض عليهم، بعد مطاردة رجال المباحث لهم.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بسبب قيام المجنى عليه بنشر مشاركة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) تتضمن قيام 3 من المتهمين بالنصب على والده، والاستيلاء منه على 118 ألف ريال سعودى مقابل بيع قطعة أثرية له.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة استعانوا بالمتهم الخامس لخطفه انتقامًا منه، باستخدام سيارة ملاكى ملك المتهم الثالث، وقاموا باحتجازه بمنزل الثالث، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بكسر بالأنف وكدمات متفرقة بالجسم، وأطلقوا سراحه خشية القبض عليهم.

تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من "إيهاب.م" سمسار عقارات، أفاد فيه بتلقيه اتصالاً من صديقه "محمد.ع" سمسار عقارات، أبلغه خلاله بأنه بصحبة أشخاص يرغبون فى استئجار شقة وارتيابه فى أمرهم وطلب منه مقابلته أمام أحد الفنادق بطريق الواحات، وعقب وصوله فوجئ بهم يختطفون صديقه داخل سيارة ملاكى، ولدى محاولته اللحاق بهم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا تجاهه لمنعه من ذلك وفروا هاربين.

بإجراء التحريات، تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أن المتهمين باختطاف السمسار هم كل من "حامد.أ"، صاحب شركة استيراد وتصدير، و"عبد التواب.س"، صاحب مقهى، و"علاء.أ"، عاطل، و"عمرو.ف"، عاطل، و"بدوى.ع"، عاطل.


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