رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

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أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

وكالات

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علق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، ما أثير بشأن احتمالية مشاركة دول من جيران قطر في استضافة بعض مباريات كأس العالم.

وقال "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن  "النقاش الدائر حول عجز قطر عن استضافة كأس العالم دون مساهمة من جيرانها يتجاوز الرياضي واللوجستي".

وتابع الوزير الإماراتي، إن هذا النقاش "يؤكد الاحتياج الطبيعي للدول إلى محيطها، مراجعة سياسات الأمير السابق تتجاوز الأبعاد السياسية كما نرى".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، قد ألمح إلى إقامة كأس العالم 2022 في عدة دول، في حال تمت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في قطر إلى 48 بدلاً من 32. وقال في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية "ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور بين قطر ودول الجوار، رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) والذين أعتقد أيضًا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل، ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم".

وحول زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم المقبل، قال: "هناك مناقشة مفتوحة وصريحة، إذا كان هذا ممكنًا، وملائمًا، فأنا سعيد للغاية، إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدًا في أي حال، ولكنني لن أكون سعيدًا إذا لم نقم بالمحاولة".


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