  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

صورة الخبر

"مصر" و"تركيا" قبلتا السياحة الجديدة للبريطانيين

الإعلامي سعيد حساسين

سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

بالفيديو..

الوطنية للصحافة: أكثر من مليون وظيفة جديدة في 2018

الحياة السياسية

عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة
عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"

#

النفط الأمريكي يسجل أعلى إنتاج في تاريخه

#

إسطنبول تستضيف أكثر من نصف مليون سوري

#

تنبيه رئاسى يصل إلى ملايين الهواتف بالولايات المتحدة

البطالة

وظائف جديدة

الوطنية للصحافة

قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 35 عاما فقط، مشيرا الى أن الدولة لابد أن تستفيد من طاقة الشباب في أشياء إيجابية ودمجهم في المجالات والتطورات المختلفة.

وأكد عبد الله، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، اليوم الجمعة، أنه يجب على الدولة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، لتغيير ثقافة الشباب عن مفهوم الوظائف الحكومية الثابثة، مضيفا أن البطالة انخفضت بنسب ملحوظة خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن المشروعات القومية الجديدة تستوعب العديد من فرص العمل في مختلف المجالات، وهناك أكثر من مليون وظيفة جديدة خلال عام 2018 وسيزيد العدد خلال الفترة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز
» عبد السعيد أساسي مع بيراميدز أمام الأهلي
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» التشكيل المتوقع لـ"بيراميدز" في مواجهة الأهلي
» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول