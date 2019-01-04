» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة

04 يناير 2019 - 05:17 م

أمر المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور, حبس موظف بالمعاش يعانى من اضطرابات نفسية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل والدته.

وكانت قرية خربتا بمركز كوم حمادة بالبحيرة، قد شهدت أمس الخميس جريمة بشعة بطلها موظف بالمعاش مريض نفسيًا قام بالتعدى على والدته وتهشيم رأسها بجدار حائط منزلهم حتى فارقت الحياة وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة بلاغًا من مركز شرطة كوم حماده بالحادث، وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة "زينب.م.ال" ربة منزل 80 عاما داخل منزلها وبها إصابات في الرأس توفيت متأثرة بإصابتها.

وتوصلت التحريات المبدئية، إلى أن نجل المجنى عليها "سعيد.ز.م" 52 سنة، موظف سابق وراء الجريمة، حيث يعانى المتهم من مرض نفسي وقام بضرب والدته في الحائط أثناء مرورة بحالة هياج عصبي مما أدى إلى اصابتها بنزيف بالمخ وتوفيت متأثرة بإصابتها فى الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة، من القبض على المتهم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 271 إداري كوم حمادة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .