«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

أمير سعد
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري العام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
جنش - عماد السيد فى حراسه المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - كماتشو - محمد عبد السلام خط الدفاع
طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا - عنتر - اوباما - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - مصطفي فتحي خط الوسط
عمر السعيد - حميد احداد.
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