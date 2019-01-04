  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

تركي ال الشيخ

«آل الشيخ» يسخر من الأهلي بعد التعاقد مع «السعيد»

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

السيسي وعباس

الرئيس الفلسطيني يصل مصر للقاء السيسي

صلاح ونيمار

بالأرقام.. "صلاح" رابع أغلى لاعبي العالم

صورة الخبر

"مصر" و"تركيا" قبلتا السياحة الجديدة للبريطانيين

الإعلامي سعيد حساسين

سر خطير ينشر لأول مرة عن عائلة "سعيد حساسين"

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

معسكر مغلق بالزمالك استعدادًا لـ «زعيم الثغر»

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بتروجت

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي

#

«جروس»: الزمالك جاهز لدك حصون الاتحاد

المصريون

الزمالك

الاتحاد السكندرى

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

جنش - عماد السيد فى حراسه المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - كماتشو - محمد عبد السلام خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - كهربا - عنتر - اوباما - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - مصطفي فتحي خط الوسط

عمر السعيد - حميد احداد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز
» عبد السعيد أساسي مع بيراميدز أمام الأهلي
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق
» إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة
» التشكيل المتوقع لـ"بيراميدز" في مواجهة الأهلي
» "كلوب": التعدي علي "صلاح" سبب هزيمتنا أمام المان سيتي
» "الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"
» سيدة تقتل أخرى أثناء حل خلافاتها الزوجية
» "الجيزة" تعيد تخطيط 6 مناطق عشوائية بتكلفة 70 مليون جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:40 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول