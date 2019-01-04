9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

خالد الشرقاوي

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القوي العاملة

فرص عمل

وظائف شاغرة

ملتقى توظيف الجيزة

تنطلق، غدًا السبت، فعاليات ملتقي التوظيف الأول لشباب الجيزة الذي يعقد بمركز شباب الجزيرة، ويوفر 9200 فرصة عمل منها 30% لذوي الاحتياجات الخاصة من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة ويشارك فيه 70 شركة من "أكتوبر والقرية الذكية والعجوزة" برواتب تتراوح ما بين1200 و 3500 جنيه.

ويفتتح الملتقى، وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

وتشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين ومراقب جودة وسائقين - لحام كريتال وعمال إنتاج وعمال نسيج ومندوبين مبيعات وعمال خدمات وعمال تعبئة وتغليف وعمال مدير تنفيذي وعمال فرز وفني ميكانيكا وفني كهرباء وفني تبريد ومراقب كاميرات وكاشير ومهندس اتصالات ومندوب تحميل وكهرباء كنترول وسائق كلارك وتفصيل وحياكة.

ويقام الملتقي تحت رعاية وزارة القوي العاملة والنائب البرلماني عبد الرحيم علي وتنظمه مديرية القوي العاملة بالجيزة بحضور علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية.


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