مفاجأة .. حقيقة إهانة "شيرين" لمصر في حفل رأس السنة

04 يناير 2019 - 05:36 م

فجرت الكاتبة فاطمة ناعوت، مفاجأة من العيار الثقيل حول الاتهامات التي تلاحق الفنانة شيرين عبدالوهاب بإهانة مصر والمصريين في حفل رأس السنة الأخير الذي أحيته في أحد الفنادق الشهيرة.

وكتبت ناعوت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "للذين حرّفوا كلام شيرين: هو الكذب هواية؟، شيرين قالت: قصصتُ شعري لأوفر مصاريف تسريح شعري الباهظة، فزعم الكاذبون أنها قالت: عملت شعري بـ 60 ألف جنيه".

وتابعت ناعوت "انكسرت طاولة زجاجية ففزع الجمهور، فقالت شيرين: لا تخافوا أنتم في مصر، حالاً هايجي حد يصلحها، وزعم الكاذبون أنها قالت؛ عادي تتكسر متستغربوش أنتم في مصر".

وكشفت ناعوت عن مصدر معلوماتها فقالت "الحقيقة جاءت على لسان واحدة من الصادقين الذين حضروا حفل شيرين، وهي صديقتي الجميلة إلهام شاهين".

وتوجهت بالسؤال للذين وصفتهم بأنهم حرفوا كلام شيرين عبدالوهاب قائلة، "هو أنتوا بتعيشوا على الكذب والتلفيق زي الأكل والشرب؟! اختشوا وارتقوا شوية لأن القاع امتلأ".

يذكر أن الإعلامي تامر أمين، قد شن هجومًا ناريًا على الفنانة شيرين عبدالوهاب مساء الأربعاء الماضي خلال تقديمه برنامج آخر النهار والذي يعرض على فضائية النهار، لما وصفه بإهانتها لمصر، وسخريتها من أم الدنيا.

واستنكر أمين، تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب ليلة رأس السنة والتي قالت فيها شيرين: "والله أنا خسارة في مصر، الكلام ده ممكن تقوله بين أصحابها مش تقوله قدام الناس على الملأ".

وأضاف الإعلامي" شيرين سخرت من مصر عندما انكسرت طاولة زجازية وفزع الجمهورية وقالت عادي متستغربش هي دي مصر وأهلاً بيكم في مصر".

وتوجهت ناعوت برسالة لمن نعتتهم بالشرفاء قائلة، "ابحثوا ودققوا واعرفوا الحقيقة قبل أن تحملوا معاولهم وتنحروا الأعناق".

واختتم ناعوت تدوينتها بقول الله تعالى "إن جاءكم فاسقٌ بنبأ، فتبيّنوا أن أصيبوا قوما بجهالة".