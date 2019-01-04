أول فلسطينية بالكونجرس: سنعزل ترامب

04 يناير 2019 - 05:49 م

توعدت رشيدة طُليب، النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترمب بعزل الأخير، وذلك عقب إدلائها بالقسم، أمس الخميس، أمام أعضاء الكونجرس.

وظهرت طُليب، وهي أول أمريكية من أصول فلسطينية تتولى هذا المنصب، في مقطع فيديو تتحدث فيه مع مؤيديها وهي تقول إن الديمقراطيين سيعملون على الإطاحة بترامب في أسرع وقت ممكن.

وطُليب واحدة من بين أكثر من 100 امرأة اخرى تسلمت منصبها رسميًا في الكونجرس الأمريكي أمس الخميس، وهي والصومالية إلهان عمر أول مسلمتين تتوليان تحصلان على مقاعد في الكونجرس.

وتُشير صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى أن السياسين الأمريكيين، الديمقراطيين خاصة، لا يزالوا حتى هذه اللحظة منقسمين حول طريقة التعامل مع ترامب.