» صورة.. مهاجم الزمالك الجديد في طريقه للقاهرة

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يصل المغربي خالد بو طيب، لاعب فريق مالاتيا سبور التركي، إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشر اللاعب صورة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتذكرة الطيران الخاصة بسفره إلى القاهرة رفقة جواز حسابه.

وقد اعلن نادي مالاتيا سبور التركي في وقت سابق وصول نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع المغربي خالد بو طيب، للانتقال إلى الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل مليون و500 ألف يورو.


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