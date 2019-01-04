  • الجمعة 04 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
تظاهرة لـ«السترات الصفراء»

بالفيديو.. اعتقال المتحدث باسم «السترات الصفراء»

هرم خوفو

متى حصلت إسكتلندا على حجر الهرم الأكبر؟

احتجاجات السودان

احتجاجات السودان.. مواجهات بين الأمن والمحتجين بأم درمان

بومبيو

"خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط

وزير القوى العاملة محمد سعفان

9200 فرصة عمل.. ورواتب تصل لـ 3500 جنيه

رشيدة طليب

أول فلسطينية بالكونجرس: سنعزل ترامب

أمطار غزيرة

طقس شديد البرودة ليلاً وأمطار على هذه المناطق غدًا

الملك سلمان بن عبد العزيز

"سلمان" يصدر أمرًا ملكيًا خاصًا بالمشاعر المقدسة

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

رسميًا.. "الخارجية" الإماراتية تعلق على استضافة المونديال

النائب العام

النائب العام يأمر بتسليم السيارات المضبوطة لمالكها فورًا

المشروبات الغازية تزيد من الإصابة بأمراض الكلى

الصفحة الأخيرة

حملة "ذبحتنا" تطارد المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وصفة سحرية لخسارة الوزن إلى الأبد

#

عميد معهد القلب يحذر من الشيشة الإلكترونية

#

دراسة صادمة تكشف معلومة خطيرة عن "الزبادي"

#

دراسة تثبت أن الحليب ينقذ من الموت

المشروبات الغازية

أمراض الكلى

على الرغم من رواجها عالميًا، واستهلاك الملايين لها منذ سنوات طويلة، إلا أن دراسة أمريكية حديثة كشفت عن صدمة، وهي أن الإكثار من تناول المشروبات الغازية يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض في الكلى.

وتوصل الباحثون من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور، إلى النتيجة الصادمة، بعدما أجروا بحثًا على 2003 رجل وامرأة من أصل أفريقي، كان عمرها 54 عامًا، ولم يصابوا بأمراض الكلى، وفقا لرويترز.

وبعد متابعة المشاركين في البحث لمدة من 8 إلى 10 سنوات، اكتشفوا أن 185 منهم (ما يشكل 6%) أصيبوا بأمراض مزمنة في الكلى.

وبعد أن استنتج الباحثين عوامل يمكن أن تسهم في تلف الكلى، مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وقلة النشاط، وجدوا أن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 61%.

وأشار كبير مؤلفي الدراسة الحديثة، كيسي ريبولز، أن نتائجها توفر وللمرة الأولى، نظرة جديدة إلى أي خيارات المشروبات التي قد تمنع أو تؤخر تطور أمراض الكلى.

وذكرت الدراسة، أن المشروبات المسؤولة عن مخاطر الإصابة بأمراض الكلى بالترتيب، الصودا في المركز الأول، ثم العصائر المحلاة في المركز الثاني، وأخيرا المياه في المركز الثالث، وهو ما شكل مفاجأة لفريق البحث.

وقالت الدكتورة هولي كرامر، من جامعة لويولا في شيكاجو: "أظهرت دراسات متعددة أن الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالبدانة، والنوع الثاني من مرض السكري والنقرس".

وتابعت كرامز أن ارتفاع السكر في الدم وكذلك زيادة الوزن، يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وهي كلها عوامل إجهاد على الكلي من الممكن أن تسرع من فقدان وظائفها مع مرور الوقت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «السعيد» يقود بيراميدز للفوز على الاهلى
» تسمم 5 أفراد من أسرة واحده بسبب وجبة
» مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية
» «السعيد» في أول مواجهة يهز شباك الأهلي
» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على بيراميدز بهدف «أزارو»
» صورة.. مهاجم الزمالك الجديد في طريقه للقاهرة
» إذاعة ألمانية: برلين تتعرض لأكبر عملية اختراق الكتروني
» تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية
» موظف بالمعاش يهشم رأس والدته في قرية خربتا بالبحيرة
» تفاصيل خطف سمسار عقارات بـ"أكتوبر"
» توصيلة بـ150 جنيهًا تنهي حياة سائق

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول