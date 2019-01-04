"خاشقجي" يتصدر مباحثات "مومبيو" بالشرق الأوسط

04 يناير 2019 - 06:14 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزيرها مايك بومبيو سيسعى إلى استكمال التحقيق الذي تجريه السعودية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عندما يزور الرياض خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة: "سيسافر بومبيو إلى عمان والقاهرة والمنامة وأبو ظبي والدوحة والرياض ومسقط والكويت من 8 إلى 15 يناير الجاري".

وأضاف البيان أن: "بومبيو سيطّلع على آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته إلى الرياض".

وقال بومبيو، في وقت سابق إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وحدت بين إسرائيل ودول عربية لخلق تحالف يحافظ على أمن الولايات المتحدة أمام المخاطر في الشرق الأوسط، ومنها التهديد الإيراني.