غدًا.. «لائحة الجزاءات» على طاولة نقابة الصحفيين

04 يناير 2019 - 06:24 م

قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس النقابة سيعقد في الواحدة ظهر غد السبت، وسيطرح في بدايته مناقشة لائحة الجزاءات، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف، في تصريح له، أنه من المفترض أن النقابة حصلت على مهلة أسبوعا لمناقشة اللائحة، التي لم تطلع عليها في صورتها المعدلة، لافتا إلى أنه سيتم مطالبة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بنسخة للاطلاع عليها، ودراستها، سواء في اجتماع غد، أو آخر طارئ يكون على أجندته بند واحد، هو هذه اللائحة، ومن ثم إرسالها بملاحظات مجلس النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.