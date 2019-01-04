أب يعذب طفلته حتى الموت بسبب المخدرات

04 يناير 2019 - 07:11 م

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة, من كشف غموض واقعة تعذيب طفلة حتى الموت بعد أن عثر عليها مقتولة داخل شقتها بعين شمس حيث تبين أن والدها مدمن مخدرات قام بالتعدى عليها بالضرب مما أدى إلى وفاتها .

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة "سلوى .ى.ر - سن 13" , بالشقة سكنها - الكائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها ، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة .

وبسؤال شقيقتها "سلمى" سن 12 قررت قيام والدها عامل مسجل شقى خطر وسبق اتهامه فى عدد ثلاث قضايا آخرها قضية سرقة متجر) بإيثاقها، والتعدى عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، وذلك بعد أن أبدت رغبتها فى زيارة والدتها (مُطلقة من أبيها) وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها فى السرير وإنصرف وحال إيقاظها إكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدى عليهما لكونه من مدمنى المواد المخدرة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى اختباء المتهم طرف أحد أقاربه - بدائرة مركز شرطة دمنهور (بالبحيرة) وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال ابنته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر تخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى على إبنته بإلقائها بالطريق العام تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.