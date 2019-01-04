العثور على جثة مجهولة الهوية بالإسماعيلية

04 يناير 2019 - 07:14 م

عثر أحد المواطنين على جثة رجل مجهول الهوية، على طريق السويس-الإسماعيلية، بالقرب من قرية سرابيوم، وتم إيداعها مشرحة مستشفى فايد تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ الى مأمور مركز شرطة فايد بالعثور على جثة لرجل مجهول الهوية على طريق السويس الإسماعيلية بالقرب من قرية سرابيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فايد، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة .