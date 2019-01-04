» مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

مصطفى صابر
لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الأسرية ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .
كان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، فد تلقي إخطارًا من العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد ورود بلاغ لمركز أسيوط بمقتل "س . ع" 32 سنة، ربة منزل على يد زوجها "خ . ف" 30 سنة، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.
تم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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