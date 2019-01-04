» «بوطيب» يصل القاهرة للانضمام للزمالك

04 يناير 2019 - 08:12 م

وصل المغربي خالد بوطيب، لاعب مالاتيا سبور التركي والمهاجم المنتظر لفريق الزمالك، إلى القاهرة من أجل توقيع عقود الانتقال للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان مسئولو النادي الأبيض توصلوا لاتفاق مع إدارة النادي التركي واللاعب على حسم انتقال بوطيب للقلعة البيضاء في يناير الجاري.

وكان الزمالك وافق على إعارة الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق لنادي الوحدة السعودي حتى نهاية الموسم لإيجاد مكان بالقائمة لقيد المهاجم.