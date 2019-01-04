"الهاشم" تستفز المصريين مجددًا من قلب القاهرة

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الكويت

صفاء الهاشم

واصلت النائبة الكويتية، صفاء الهاشم، استفزاز المصريين، من خلال صورة لها في  موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام، أمس داخل المتحف المصري بالقاهرة، وعلقت على الصورة قائلة: "في قلب المتحف المصري بالقاهرة.. جمال عجيب !".

وكانت "الهاشم" قد  أثارت غضب الشعب المصري العريق، بعدما وجهت نقد لاذع يصل لدرجة الإهانة لوزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، على خلفية تنديد "مكرم" بجريمة التعدي على مواطنة مصرية في الكويت من قبل فتيات كويتيات، مشيرة في جلسة بالبرلمان، أن الكويت تأوي آلاف المصريين على حساب العمالة الكويتية، ونشر مقطع فيديو قالت فيه الهاشم " لو نسيتوا الى جرا هاتوا الدفاتر تنقرا"".

واستنكر المحامي، سمير صبري بالسماح بدخول النائبة الكويتية صفاء الهاشم لمصر، على الرغم من القرار الصادر بمنع دخولها لمصر، قائلا:” لا يمكن أن نتركها هكذا”، مؤكدا على أنه سيقوم بتحريك كافة البلاغات ضد النائبة الكويتية والتي أهانت المصريين والشعب المصري، وهى تتجول داخل القاهرة وتنعم بجمالها خلال احتفالات رأس السنة.

وأضاف، "صبري" أنه لا يدري من هو المسؤول عن السماح للنائبة الكويتية بدخول مصر، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات ضدها، وفقا للقاهرة 24، مؤكدا على أنه يجب ترحيلها فورا وفقا للقانون، وعلى أساس احترام الشعب المصري وحقه، بعد الإساءات التي وجهتها النائبة الكويتية للمصريين والحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وفي جلسة بث مباشر.


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